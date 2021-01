De Nicola: “Benitez? Conosco De Laurentiis, ecco cosa penso. Un mio ritorno? Difficile”

L’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola è intervenuto ai microfoni di Radio CrC per parlare di un eventuale ritorno di Benitez.

“Benitez al Napoli? Conoscendo bene la dirigenza e il presidente, so che le minestre riscaldate non piacciono e posso dirvi che Rafa non tornerà. Anche per quanto riguarda me è lo stesso discorso, non credo di poter tornare in futuro”.

“Insigne? Ha avuto un carico di responsabilità enorme, è ovvio che abbia risentito anche dell’errore contro la Juventus. Deve stare tranquillo e concentrarsi su se stesso, condividendo con gli altri il peso dei risultati del Napoli”.