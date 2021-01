CURIOSITA’ – I giocatori in prestito con valore più alto: tanto Napoli in classifica!

Sky Sport ha pubblicato la lista dei giocatori attualmente in prestito con il valore di mercato più alto: spiccano molti giocatori del Napoli, insieme ad altri ex azzurri.

Infatti, questa top 30 si apre con Vinicius, il calciatore ex Napoli attualmente in forza al Tottenham e in prestito dal Benfica: il suo valore di mercato è di 20 milioni di euro. La classifica continua, poi, con Arkadiusz Milik: il prestito ha come condizione l’obbligo di riscatto, il valore del polacco è di 22 milioni di euro.

Dei giocatori attualmente nella rosa azzurra, troviamo all’undicesimo posto Matteo Politano e al sesto Bakayoko: per il primo, prestito con diritto di riscatto a luglio e il suo valore è di 25 milioni di euro, mentre per il secondo è in atto un prestito secco e il suo valore di mercato è di 30 milioni di euro.