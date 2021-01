Il Benevento, dopo un ottimo girone di andata in Serie A, non vuole di certo fermarsi e si sta regalando un colpo dalla Russia.

Infatti, come riporta Sky tramite Gianluca Di Marzio, è in chiusura la trattativa per Adolfo Gaich, attaccante classe ’99 del CSKA Mosca. La squadra campana pagherà interamente lo stipendio durante il prestito di 6 mesi, con opzione per 1 anno, qualora dovesse disputare il 50% delle partite. Inoltre, il diritto di riscatto, fissato a giugno 2022 è di 11 milioni di euro.