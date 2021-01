VIDEO – Arriva la risposta social a Ibrahimovic da parte di un calciatore dell’Atalanta

Verso la fine del match tra Milan e Atalanta, finito col risultato di 0-3 per gli orobici, è nato un battibecco tra l’ex Napoli Duvan Zapata e l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic. Il colombiano ha accusato il centravanti del Milan di voler cercare sempre rigori, la risposta di Ibra non si è fatta attendere, e alla sua maniera ha replicato: “Ho segnato più gol in carriera di quante presenze hai fatto tu”.

In difesa del calciatore atalantino, è intervenuto il suo compagno di squadra Marten De Roon, noto per le sue uscite ironiche sui social. Ha risposto con un video ironico sul suo profilo Instagram, dove prende in giro per il risultato della partita