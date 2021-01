Spezia, Italiano perde due giocatori: saltano il Napoli

Dopo la sconfitta con il Verona, il Napoli scenderà di nuovo in campo questo giovedì per la gara contro lo Spezia, valevole per i quarti di Coppa Italia. Italiano però non potrà contare sue due pedine fondamentali: secondi il Secolo XIX, quotidiano genovese, M’Bala Nzola e Riccardo Saponara non saranno del match. Il giocatore francese, fermo per un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra, ha seguito la squadra a Roma ma non si è mai allenato. Mentre l’ex Fiorentina ha risentito di un problema muscolare a una coscia. Da valutare anche Adrian Ismajli e Piccoli.