Repubblica – Il 4-2-3-1 non offre garanzie, il Napoli ne esce bastonato

La sfida del Bentegodi pone un altro ostacolo alla stagione già complicata del Napoli.

Come riportato dall’edizione di Repubblica, il 4-2-3-1 sembra non essere un modulo in grado di offrire solidità e garanzia in questo Napoli: per mancanza di calciatori adatti a strutturarlo, per l’assenza di Osimhen che è stato il motivo principale che spinge ancora Gattuso ad usarlo in continuazione.

La confusione mostrata in campo nelle ultime assenze certifica il fatto che il Napoli non sia in grado di possedere un’identità precisa e la posizione in classifica inizia ad essere preoccupante. Da terzo a sesto in una sola giornata: è un girone d’andata che finisce male in tutti i sensi per gli azzurri. Il 4-2-3-1 inizia ad essere più un problema che altro.