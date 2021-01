Repubblica – Gattuso: “Ci rialzeremo, obiettivo Champions”

E’ un Rino Gattuso rammaricato dopo la sconfitta ma consapevole di dover andar avanti e di non potersi fermare.

L’edizione quotidiana di Repubblica riporta le parole del tecnico dopo la pesante sconfitta contro il Verona e le sue consuete, ormai, ammissioni di colpa: scontro fisico da evitare con l’avversario, prime difficoltà caratteriali dopo le avvisaglie degli avversari e sfiducia generale dopo il goal di Dimarco.

L’allenatore rimprovera alla squadra di non aver rispettato il piano gara preparato in settimana; palleggio incondizionato che ha esposto gli azzurri all’uno contro uno. Contento di aver potuto lanciare nuovamente in campo la coppia Osimhen-Mertens, ma ben conscio del fatto che questo Napoli non può più perdere terreno.

“Obiettivo Champions“, insomma. E con queste defezioni diventa un miraggio più che un obiettivo.