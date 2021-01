Marani: “Il Napoli è la maggiore delusione di questa prima parte di stagione”

Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport, ha parlato a Sky Sport 24 della situazione attuale del Napoli. Ecco le sue parole: “Per me il Napoli è la più grande delusione di questa prima parte di stagione, merita una riflessione molto attenta. Ci sono delle scusanti, Osimhen è mancato per buona parte di questa prima parte di stagione, ma da una gara come quella di ieri mi aspettavo altro. La squadra fa fatica a trovare identità, un gioco caratterizzante. Ieri il Verona il secondo tempo ha dominato e aveva in mezzo al campo Tameze, non Zielinski. Juric mette in difficoltà molti suoi colleghi, ha 30 punti ed è ottavo. Complimenti a lui”.