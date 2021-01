Il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe parlare inglese. Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com il Tottenham di José Mourinho sarebbe interessato ad acquistare il difensore serbo, in scadenza di contratto a giugno. Gli Spurs sono disposti anche a soddisfare le richieste economiche senza attendere la fine del contratto del classe ’91. Il Napoli, vorrebbe monetizzare quanto più possibile e ha chiesto 9 milioni alla società londinese per portarlo subito in Inghilterra.