La Repubblica – La squadra è costruita male, pian piano si sta vedendo

L’edizione odierna di La Repubblica ha posto l’attenzione sulla costruzione e sull’ossatura della squadra.

La testata giornalistica ha sottolineato come la squadra non sia stata costruita nel modo giusto, ci sono troppi doppioni e le alternative non sono all’altezza, si è visto che quando manca Manolas i centrali vanno in difficoltà; soprattutto manca il classico calciatore da caratura internazionale, il leader che quando le cose vanno male si mette la squadra sulle spalle e supera le difficoltà; questa figura stava prendendo i panni di Insigne, che in questa prima parte di stagione tante volte ha tolto le castagne dal fuoco, ma il capitano sembra essere rimasto con la testa sul dischetto del rigore del “Mapei Stadium” e ha dimostrato che per diventare un vero e proprio leader deve fare questo salto mentale più che tecnico.