Il Roma – Napoli disastroso, la colpa è dell’allenatore

La testata giornalistica Il Roma fa un’analisi piuttosto chiara della partita tra Verona e Napoli conclusasi per 3-1 al Bentegodi.

La partita è difficile da commentare, la colpa è stata ribadita nel post partita quando Gattuso ha detto “Sono io l’unico responsabile”. La squadra sembra non assimilare al meglio questo piano partita e questo modulo che lascia troppi spazi alle spalle del centrocampo e mette in una condizione scomoda la linea difensiva che non sa se accorciare in avanti o scappare verso la porta.

C’è bisogno di chiarezza perchè la situazione è critica anche se la classifica non è del tutto compromettente, un piazzamento in Champions è ancora possibile anche se è inevitabile un cambio di rotta; il Napoli deve riuscire a ripartire.