Il Mattino – Difesa da incubo, dove sono finite le certezze di inizio stagione?

Era una delle migliori difese del campionato di Serie A, quella azzurra, fino a qualche giornata fa.

L’edizione de Il Mattino analizza alla perfezione i problemi difensivi che stanno denotando le ultime nefande uscite del Napoli in stagione: a Verona crolla tutto il pacchetto difensivo con Kalidou Koulibaly che si spoglia dei panni del leader e diventa un comune difensore mediocre. Maksimovic sempre in ritardo e non è la prima volta, un calciatore che fa fatica a rendere costantemente.

Hysaj e Di Lorenzo non esenti da colpe sulle reti dei veronesi per motivi diversi. L’italiano disastroso in occasione del pareggio di Dimarco e colpevole in parte anche sul goal del 2-1; l’albanese a sinistra non si trova a suo agio e fa fatica a spingere con costanza nella metà campo avversaria. 19 goal subiti fino ad ora ed è un dato che si è “infervorato” nelle ultime uscite con almeno un goal subito dalla retroguardia.