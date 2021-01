De Siervo: “C’è un nuovo contendente ai diritti tv della Serie A”

Giovedì alle 10 nella sede della Lega verranno aperte le buste delle offerte per i diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio. Tra i possibili acquirenti c’è anche Amazon, il colosso dell’e-commerce che è già entrato nel mondo del calcio europeo con la Premier League e soprattutto con la Champions League, di cui trasmetterà 16 partite. In un’intervista a Gr Parlamento l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato di questa eventualità

“Parliamo con Amazon da oltre tre anni, sono aziende molto strutturate che fanno scelte ponderate. Sappiamo che stanno valutando anche il nostro bando ma bisognerà capire se avranno la forza per competere e andare ad acquistare un pacchetto o più pacchetti, che hanno un’entità di investimento significativa. Vedremo giovedì all’apertura delle buste se c’è quel tipo di offerta”.

Altra ipotesi, oltre quella di Amazon, è quella del canale telematico gestito dalla stessa Lega Serie A.