Sportmediaset – Inzaghi punta Maksimovic come rinforzo per la sua Lazio

L’edizione online di Sportmediaset riporta come il sogno di Simone Inzaghi per rinforzare la difesa della Lazio sia Nikola Maksimovic

Il difensore serbo è in scadenza con il Napoli, il rinnovo non sembra per niente vicino e il centrale azzurro può accordarsi con qualunque squadra; la Lazio sembra muoversi in questo senso e vorrebbe accordarsi con Maksimovic. L’unico problema per la Lazio sarebbe quello che Inzaghi vorrebbe un difensore centrale subito, mentre il difensore serbo molto probabilmente sarebbe disponibile a partire solo a Giugno.