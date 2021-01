CdS – Zaccagni ha dato ragione all’interesse del Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha realizzato un focus sulla prestazione di Mattia Zaccagni su cui c’è l’interesse proprio del Napoli in ottica mercato per la sessione estiva.

Il centrocampista del Verona ha giustificato l’interesse di Giuntoli e staff facendo una grandissima partita condita da un fantastico assist e dal goal che ha chiuso definitivamente i giochi. Nel post partita ha avuto anche le lodi del suo allenatore Juric che ha detto “E’ cresciuto tantissimo, è completamente un altro giocatore rispetto a quello che ho visto la prima volta in ritiro l’anno scorso”.

Il Napoli sarà ancora più motivato a prenderlo dopo questa prestazione; Giuntoli porta avanti ancora la trattativa che consiste nel bloccarlo ora per farlo approdare in maglia azzurra a giugno. Si parla di 15 mln di richiesta, ma il Napoli si è spinto fino a 10 per il momento, dopo ieri chissà…