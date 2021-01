CdS – Napoli pessimo, Verona sugli scudi

L’odierna edizione del Corriere dello Sport ha pubblicato le pagelle di Verona Napoli finita 3-1 per la squadra di Juric.

Per la testata giornalistica, del Napoli si salvano solo Lozano e Demme, gli unici a dare l’impressione di esserci con la testa e con le gambe; i peggiori Bakayoko e Di Lorenzo, con 4,5, l’errore sull’1-1 è del terzino del Napoli e sul 2-1 il centrocampista francese perde una palla sanguinosa. Insufficienze gravi anche per i due centrali che non sono riusciti ad arginare le piene del Verona, voto molto basso anche per il capitano Lorenzo Insigne, definito come simbolo della disfatta.

Sul banco degli imputati anche Gattuso che non è riuscito a gestire la partita durante il secondo tempo e a cambiarla quando doveva