CdS- Gattuso non è più così sicuro del posto, Benitez è un’idea

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato l’evidente situazione di difficoltà del Napoli sottolineando come il club azzurro abbia un settore tecnico in difficoltà con Gattuso che non è più così tanto sicuro del posto, lo stesso per Giuntoli.

Per il CdS, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando la situazione; il Presidente si aspetterebbe le dimissioni di Gattuso che difficilmente arriveranno ma il Patron dei Partenopei vuole che questa situazione si risolva prima che diventi difficilmente affrontabile.

Guadandosi attorno e vedendo i nomi degli allenatori svincolati ne spunta uno su tutti, che è quello di Rafa Benitez che dal 2013 al 2016 è già stato allenatore del Napoli lasciando al club due trofei ed un fascino che prima non aveva; si deve dare merito all’allenatore spagnolo di aver costruito il Napoli di oggi.

Gattuso non è più così saldo, il Napoli si guarda intorno.