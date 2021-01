Auriemma: “Napoli? Il motivo della sconfitta”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Verona attraverso il suo canale Youtube: “Brutta la partita, se non avessi visto il Napoli in altre partite penserei che il Napoli è questo. Il Napoli è tutt’altra squadra quando sta bene sul livello fisico. Sul morale ha inciso la sconfitta contro la Juventus nella finale di supercoppa, soprattutto su Insigne che oggi era assente e spento. La cosa più brutta è vedere i tifosi andare contro l’allenatore e la squadra: contro il Verona bisogna spingere tanto, e il Napoli era stanco. Il Napoli non tira perchè non ha la forza di tirare. Unica nota positiva il rientro di Osimhen. Anche Mertens ha bisogno di allenarsi per trovare la migliore condizione, ma sono tutti stanchi. Ora Gattuso ha 4 giorni per motivare ed allenare la squadra per la partita contro lo Spezia, in Coppa Italia non sarà facile”.