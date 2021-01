Amelia: “Non vedo responsabilità in Gattuso. Vi spiego perché”

In un’ intervista rilasciata a Tmw Radio, nel corso di Stadio Aperto, l’ex portiere Marco Amelia ha parlato del campionato in corso e della situazione di Gattuso: “Di questo girone d’andata mi hanno colpito le tante squadre là davanti in pochi punti, ed è bello rivedere tante squadre raggruppate così. La cosa migliore di questo girone d’andata è che viene dopo un periodo particolare, di grande difficoltà per tutti. Forse anche questo ha reso più equilibrato un girone col Milan super-protagonista e l’Inter che può tornare a lottare per i vertici ma anche tutte le altre lì agganciate. Dopo le prime difficoltà si sta ritrovando anche la Juventus e sta tornando tra le favorite per lo Scudetto”.



“Quest’andamento è comune ai vari campionati europei. Quando c’è apertura a ogni possibile risultato e situazione, tutto è reso più bello e inaspettato. Lo spettacolo è maggiore, anche se rimane il dispiacere dei tifosi che non sono allo stadio, renderebbero più bella la partita. Il calcio è dei tifosi, l’atmosfera dipende dall’ambiente che si viene a creare grazie alle tifoserie”.



“Io non vedo responsabilità da parte di Gattuso. Mi sembra un gruppo ben allenato: vero che ci sono stati risultati negativi inaspettati, ma la prestazione, specie dal punto di vista atletico, non è mai mancata. Tecnicamente, poi, i giocatori sono fortissimi: sono venuti meno tutti insieme i più importanti, da lì sono iniziate le difficoltà di risultato e continuità. Non è facile per un allenatore di fronte a certe situazioni, sono cose più legate al destino che alla capacità di gestire una squadra. Mi auguro che, dopo la batosta di ieri, riesca a riprendere il cammino da subito per giocarsi le sue chance: Rino se lo merita, oltre a essere una gran persona ha anche competenza”.