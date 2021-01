Alvino: “Non possiamo focalizzare il gioco solo su Lozano. Occhio ad AdL…”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Ne Parliamo Il Lunedì, programma in onda su Canale 8, della situazione del Napoli:

“Bakayoko è molto stanco, per due partite può anche stare a riposo. Stessa cosa per Di Lorenzo, basta schierare Hysaj a destra e Mario Rui o Ghoulam a sinistra. De Laurentiis ha fatto i complimenti ai ragazzi al Mapei Stadium, ma al momento è arrabbiatissimo. Il suo è un silenzio rumoroso e le cose vanno valutate con la massima attenzione. Fortunatamente c’è Lozano in questo momento, senza di lui quest’anno cosa avresti fatto? Non ci può essere un gioco focalizzato solo sul messicano”.