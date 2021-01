Alvino: “Il calcio è oggi, Gattuso non è in discussione ma ecco cosa si aspetta De Laurentiis”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in modo duro su Twitter parlando della situazione in casa Napoli, da Gattuso a De Laurentiis passando per Giuntoli.

In un’immagine pubblicata, il giornalista scrive che il presidente Aurelio De Laurentiis ha piena fiducia in Gattuso e che sa che gli obiettivi della stagione sono ancora alla portata della squadra.

Ciò su cui va duro è, però, ciò che si aspetta il patron azzurro. “Bisognerà vincere e convincere. Solo vincere forse non basterà. Anche perché la storia recente ci ricorda di esoneri eccellenti anche dopo eclatanti vittorie”, scrive Alvino riferendosi a Maurizio Sarri.