Verona-Napoli, il commento dell’Hellas: “Rimonta strepitosa, nella ripresa una sola squadra in campo!”

Dopo la vittoria ai danni del Napoli per 3-1, grazie alle reti di Dimarco, Barak e Lazovic, l’Hellas commenta la gara attraverso il proprio sito.

Di seguito il commento:

“Venendo alla cronaca della gara, partenza subito in salita per i gialloblù che dopo pochi secondi si trovano già sotto, per effetto della rete di Lozano cercato in profondità da Demme subito dopo il fischio d’inizio. L’Hellas reagisce e costruisce una buona palla-gol all’11’, quando Kalinic riceve palla in area da Barak ma trova il muro di Maksimovic al momento della conclusione. I gialloblù crescono minuto dopo minuto e, al 27’, costruiscono una grande occasione con Zaccagni mette in mezzo per lo stesso Kalinic che per un soffio non impatta da ottima posizione. Sempre l’attaccante croato, al 33’, entra nell’azione che vale il pari: tocco per Faraoni che mette in mezzo dalla destra per Dimarco che, solissimo, mette alle spalle di Meret. Prima dell’intervallo ci sarebbe spazio anche per il gol del sorpasso, ma il portiere azzurro si supera su un’ottima conclusione al volo dal limite di Lazovic. Nella ripresa il canovaccio non cambia: è il Verona a fare la partita ed a proporsi con costanza nella metà campo avversaria, e dopo un paio di buoni spunti passa anche meritatamente in vantaggio. Al 17’ Zaccagni mette in mezzo una palla assolutamente geniale per Baràk che controlla e, a tu per tu con Meret, si inventa il tocco sul secondo palo che vale il 2-1. Al 34’, dopo un’ottima gestione dei gialloblù che non concedono nulla ai partenopei, arriva la rete del 3-1: Di Carmine calcia, Meret respinge, Lazovic mette sul secondo palo per Zaccagni che, tutto solo, è veloce e preciso nel ribadire a rete di testa. Nel finale continua il Verona non rischia nulla e respinge con ordine i tentativi del Napoli, fino al fischio finale”.