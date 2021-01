Tutto (e tutti) in discussione

Una settimana da dimenticare per il Napoli che dopo la batosta in Supercoppa contro la Juve, replica con una sconfitta – a tratti ancor più dolorosa – contro l’Hellas Verona. Emblematica la partenza sprint con il gol di Lozano dopo 9 secondi e qualche centesimo su lancio di Demme, il più veloce della storia azzurra e al secondo posto dopo quello di Leao già in questa stagione, che aveva fatto presagire una giornata positiva per gli azzurri. I fantasmi del passato sono ancora ben presenti, infatti la squadra è apparsa in totale confusione, nervosismo, involuzione.

Dispiace percepite la precarietà mentale dei leader, i quali – Insigne più di tutti – subiscono quando le cose non girano nel verso giusto.

Gattuso ha le sue responsabilità, inutile nascondere la polvere sotto il tappeto, perché è il primo che appare poco sicuro dei propri mezzi, basta vedere il valzer fra Politano e Lozano che nel secondo tempo sono stati invertiti più volte sulle fasce per trovare loro la giusta posizione. I primi venti minuti sono stati un dominio assoluto, i padroni di casa sembravano non essere scesi in campo, in bambola per la rete a freddo subìta a gara appena iniziata. I cavalli più forti, però, si vedono in corsa e il ciuccio azzurro zoppica e non poco. Dottor Jekyll e mister Hyde: due volti della stessa faccia, così diversi quasi da far paura. Ecco come appare oggi il Napoli: intraprendente in una partita, inguardabile in quella successiva.

Inutile trovare il capro espiatorio, perché sono tutti colpevoli di una disfatta arrivata dopo una partita brillante contro la Fiorentina. Ci sono problemi che si trascinano da ormai tanto tempo, ancor prima di Gattuso che sono ben noti, ma la società, oggi, più che mai, deve prendere posizione. Il traghettatore, come fu definito quando fu esonerato Ancelotti, è nei pensieri del futuro di De Laurentiis? Un intervento mirato, di spessore, insomma per mettere pressione all’allenatore e alla squadra: o si cambia rotta o ci salutiamo. Stare in balia degli eventi non serve a nulla.