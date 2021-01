Tacchinardi: “Nei calciatori non c’è quel qualcosa in più”

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare della giornata di campionato e in particolare ha commentato il Napoli: “Rino ha dato un’identità alla squadra, mi dispiace per lui. Quest’anno ha provato a fare un gioco più bello ma è risultata discontinua. Di sicuro sta incidendo la tensione per raggiungere obiettivi importanti. Solo Sarri ha trovato alchimia per dargli una continuità tale da ambire allo scudetto. Forse nei giocatori non c’è quel qualcosa in più per restare in alto”.