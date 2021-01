Sky, Gattuso: “La responsabilità è mia, ci siamo fatti mangiare. Regaliamo troppo. Vogliamo la Champions”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato del match Hellas Verona-Napoli nel post partita.

“Quando non si vince la responsabilità è sempre dell’allenatore, oggi sento una grande responsabilità. Mi dispiace, perché l’avevamo preparata bene. Li abbiamo messi in difficoltà, nel primo tempo potevamo chiuderla. Nel secondo tempo ci siamo spenti, abbiamo presi tre gol identici. Ci siamo fatti mangiare. Il rammarico più grande è questo. Adesso bisogna guardare avanti, bisogna pulire un po’ la testa. Bisogna stare lucidi. Regaliamo troppo agli avversari. Primo tempo abbiamo giocato bene, secondo tempo abbiamo fatto cose che non dovevamo fare. Veleno? Oggi è stata una questione di interpretazione della partita. Oggi siamo andati sempre in verticale, l’abbiamo preparata così, poi ci siamo snaturati. Non è stata una questione di modulo, ma di come prendi il gol, perché noi regaliamo tanto. Dobbiamo tornare in Champions, questa è la nostra ambizione. Dobbiamo capire quali sono i nostri difetti”: