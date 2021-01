Serie A, alle 12:30 Juventus-Bologna: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 ci sarà Juventus-Bologna, gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. I bianconeri cercheranno di approfittare dei passi falsi di Inter e Milan di ieri sera per accorciare verso la vetta, mentre gli ospiti cercano punti importanti per la salvezza. Queste le scelte di formazione di Andrea Pirlo e Sinisa Mihajlovic:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Ronaldo, Kulusevski.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Djiks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.