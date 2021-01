Come al solito vi aspetto al Club, subito dopo #ParmaSampdoria. Stasera pagelle per tutti dopo il girone d’andata. In rapporto alle attese, allo stipendio e al livello della squadra in cui gioca, per ora il mio Pallone d’oro del campionato è Mattia Zaccagni 👏👏👏 #Verona pic.twitter.com/Grp56HJmEA