Orsi: “Gattuso? Ha le stesse responsabilità dei calciatori”

Fernando Orsi è intervenuto a Tmw Radio per parlare di alcuni argomenti e tra questi c’è il Napoli: “Gattuso è in discussione, ma d’altronde gli allenatori lo sono sempre quando si perde. Per il calabrese è più difficile, è il successore di Ancelotti che ha lasciato macerie a Napoli. Ottimo il lavoro di ricostruzione di Ringhio ma troppa discontinuità. A volte non è riuscito a trasmettere quella cattiveria che deve trasmettere l’allenatore. L’allenatore ha le stesse responsabilità dei calciatori, non hanno capito che in questo campionato tutte possono ambire a qualcosa di importante”.