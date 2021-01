Marocchi: “Verona? Era una partita facile, al Napoli è mancata l’intensità”

Giancarlo Marocchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta del Napoli contro il Verona: “Era una partita facile da interpretare, l’ha mostrato anche il gol dopo pochi secondi. Purtroppo il Verona riesce nelle impresi, non è mai facile contro loro. Contro i gialloblù devi cercare di tenere alta l’intensità, come fanno loro. Gli azzurri dovevano lottare su ogni palla, anche se il campo lo rendeva ancora più difficile. Se mostri superiorità tecnica vinci, ma se c’è grossa differenza d’intensità perdi”.