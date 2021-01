Lipsia sconfitto a Magonza, resta a -4 dal Bayern

(ANSA) – ROMA, 23 GEN – In attesa di Schalke-Bayern Monaco, in programma domani, il Lipsia spreca l’occasione di andare a -1 dai bavaresi campioni in carica. Infatti la squadra targata Red Bull perde a sorpresa, 3-1, con il Magonza e rimane a -4 dalla vetta, con il rischio di vedere aumentare il distacco.

A decidere il match hanno pensato Niakhate con una doppietta e Barreiro. Inutili i gol di Adams e Halstenberg che avevano illuso per due volte la formazione di Nagelsmann portandola per due volte in vantaggio.

Non accorcia le distanze dalla vetta neppure il Bayer Leverkusen che scivola in casa (0-1) con il Wolfsburg che lo aggancia al terzo posto. (ANSA).