Il bilancio – Dato negativo del Napoli con le grandi nel girone di andata

Un dato negativo affligge il Napoli contro le squadre che presiedono nella parte sinistra della classifica. Dopo aver concluso il girone d’andata il saldo è completo: 9 punti conquistati in 8 partite contro Milan, Inter, Lazio, Verona e Sassuolo perdendo; contro Roma, Atalanta e Samp trionfando e non giocando ma aspettando di giocare contro la Juventus. Un saldo quindi che evidenzia come gli azzurri siano in netta difficoltà che ha segnato 41 gol, tanti quando la vittoria era già in tasca, e ne ha subiti solo 19, ma tutti decisivi e che hanno sentenziato quindi le sconfitte contro le squadre sopra citate.