Federico Dimarco, autore della rete del momentaneo pareggio veronese, ha commentato la partita su Twitter.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Mi scuso per l’errore che ha causato il vantaggio degli avversari! Ma sono orgoglioso della reazione che ha avuto tutta la squadra. È stata un’altra super prestazione da parte di tutti contro una grande come il Napoli. Non dobbiamo accontentarci mai!”