Galeone: “Napoli unico errore della mia carriera. Gattuso? Lo stimo”

L’ex allenatore, tra le altre, del Napoli e dell’Udinese, Giovanni Galeone, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato della sua avventura in azzurro e di Gennaro Gattuso:

“Gattuso ha qualche idea che non mi piace, ma lo stimo perchè ha fatto la gavetta, non come Pirlo che da un giorno all’altro si è trovato sulla panchina della Juventus. La mia avventura al Napoli? L’unico errore della mia carriera, fu una follia fatta per presunzione, ma anche perchè io sono nativo di Napoli, dove ho vissuto per 7 anni, e la porto nel cuore. Maradona? Lo incontrai e mi disse che mi voleva come suo allenatore, ma invece di mandare via Bianchi hanno ceduto i calciatori e non se n’è fatto più niente“.