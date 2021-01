La Lazio vince contro il Sassuolo e aggancia il Napoli in classifica al sesto posto, entrambe con 34 punti. A 36 Juventus e Atalanta si giocano il quarto posto, la Roma vittoriosa in extremis con lo Spezia si piazza terza alle spalle dell’Inter e del Milan campione d’inverno. In fondo alla classifica restano in rosso Cagliari, Parma e Crotone.