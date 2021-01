Chiariello: “Gattuso? Deve dimettersi. Giuntoli ha buttato 300 milioni, fossi in De Laurentiis lo caccerei”

Umberto Chiariello nel suo editoriale ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Verona non risparmiandosi le critiche per gli azzurri: “Mi aspettavo una prestazione completamente diversa con il Verona. Gattuso, Giuntolo e Pompilio è finito. Gattuso dovrebbe rassegnare le dimissioni visto che ha le colpe di questa situazione. Prestazioni del genere non possono essere accettate dalla terza rosa del campionato per valore. UN altro da cacciare è Giuntoli, ha portato gente come Ounas, Machach, Elmas, Lobotka e altri. Bakayoko è un palo della luce, mentre Osimhen può fare bene. Lozano è arrivato a Napoli grazie ad Ancelotti. I grandi scout, Mantovani e Micheli, che aveva il Napoli hanno portato buoni calciatori come Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Giuntoli è da cacciare invece, ha buttato 300 milioni. E’ arrivato tempo di fare pulizia”.