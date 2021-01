CdV – Juric cerca il primo punto con il Napoli

Il Corriere di Verona apre la propria edizione sportiva con il racconto della partita fra Verona e Napoli oggi in programma alle 15. I veneti dallo scorso anno con Juric hanno sì dimostrato di valere la categoria e di essere una delle più belle realtà del nostro campionato, ma contro il Napoli non hanno ancora raccolto un punto. Come ricorda il Corriere infatti nella doppia sfida dello scorsa stagione gli azzurri trionfarono in entrambi gli scontri, lasciando a 0 punti raccolti di giallo blu. Chissà che proprio oggi non ci sia un involuzione di questo dato.