ANSA – La FIGC prova a far ripartire anche le categorie minori

La Figc finalmente sta cominciando a muoversi anche per le categorie minori. Infatti, secondo l’ANSA, a febbraio, grazie ad una collaborazione tra il ministro dello Sport e la Figc, più di 600 squadre che militano in eccellenza potranno ritornare in campo. Infatti, come riporta l’agenzia, molte squadre hanno chiesto a gran voce di continuare il campionato per via degli sforzi fatti in estate. Tutto è stato possibile con il sostegno del presidente della Figc, Gravina, e adesso sembra che anche il calcio, considerato minore, possa finalmente continuare.