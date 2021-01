Tuttosport – Situazione Osimhen: ecco la data del ritorno in campo!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al ritorno di Victor Osimhen. Infatti, come annunciato nella giornata di ieri, il nigeriano è guarito dal Covid: “E c’è pure la partita del suo atteso ritorno, Napoli-Parma programmata allo stadio Maradona domenica prossima, 31 gennaio, per giocare una mezz’ora a gara in corso e riprendersi quel ruolo di protagonista che in Italia gli era già stato attribuito dopo le gare disputate con il club azzurro. Da oggi potrà allenarsi finalmente con i compagni di squadra ma evitando i contrasti e, se Gattuso dovesse trovarlo in una condizione decente, potrebbe anche decidere di portarlo in panchina già a Verona, di sicuro per Napoli-Spezia, quarti di Coppa Italia previsti giovedì a Fuorigrotta“.