Sportitalia – Verona-Napoli, Gattuso si affida a Meret tra i pali. Dubbio in difesa per Ringhio

Manuel Parlato, giornalista per Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla probabile formazione degli azzurri contro il Verona. Ecco le sue parole:

“In porta ci sarà spazio per Meret, possibile che Gattuso decida di inserire anche Hysaj al posto di Mario Rui. Sulla tre quarti è ballottaggio Zielinski–Elmas, per il resto la formazione sarà la stessa di quella vista in Supercoppa”.

Su Osimhen “Il nigeriano continuerà ad effettuare le terapie e potrebbe partire per il Bentegodi, ma soltanto per fargli tornare a respirare l’aria del gruppo. Per lui sarebbe meglio restare a Napoli e continuare a lavorare”.