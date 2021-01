Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Inter: le scelte di Gotti e Conte

Inter e Milan in campo entrambe alle 18 per giocarsi il titolo di campione d’inverno della Serie A. I nerazzurri faranno visita all’Udinese, reduce dal pareggio contro l’Atalanta ottenuto nel recupero della 10a giornata giocata lo scorso mercoledì. Conte, fresco di vittoria contro la Juventus, schiera Vidal e non Gagliardini, Gotti si affida a Deulofeu, con Pereyra a centrocampo posto di Mandragora.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Deulofeu. All. Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte