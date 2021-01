RAI SPORT – Novità verso il Verona: Osimhen verso la convocazione

Difficile che veda il campo subito, ma quanto meno potrà riassaporare l’erbetta del rettangolo di gioco Victor Osimhen, assente da più di due mesi e vicino alla convocazione in vista della traferta di Verona. A rivelare la notizia il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Ovviamente sarà solo per tornare in gruppo, ma ci sono possibilità concrete che venga convocato, per il ritorno in campo invece bisognerà aspettare almeno la partita con lo Spezia”.