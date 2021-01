RAI SPORT – Non solo Fiorentina, c’è un secondo club italiano su Malcuit

Non solo Fiorentina, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, ma ci sarebbe un’altra pista italiana sul terzino del Napoli Kevin Malcuit, oltre allo Spartak Mosca in prima linea sull’operazione. Le ultimissime sulla situazione legata al laterale azzurro sono state rivelate dal giornalista Rai Sport, Ciro Venerato, nel corso del suo intervento a Kiss Kiss Napoli:

“Lo Spartak Mosca ha offerto 5 milioni per lui, ma il Napoli ne chiede 9 sperando in un rialzo dei russi almeno a 7… L’altra pista italiana si chiama Benevento, ma i campani per lui possono fare solo un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Chiaramente questa formula blocca la trattativa perché ADL vuole cederlo a titolo definitivo”.