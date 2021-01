Alle ore 18 scenderanno in campo a San Siro Milan e Atalanta. I rossoneri cercheranno di consolidare la prima posizione in classifica, la squadra di Gasperini proverà ad entrare in zona Champions. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Meite, Leao; Ibrahimovic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata