Martino: “Osimhen potrebbe ritornare già con lo Spezia o con il Parma”

Durante ‘Radio Goal’, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carmine Martino, giornalista, per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Le sue parole:

“Il rientro di Osimhen deve dare entusiasmo alla piazza: si è allenato tantissimo e sarà subito pronto per tornare in campo. Probabilmente ci sarà già contro lo Spezia o con il Parma. La prestazione offerta da Cuadrado in Supercoppa lo dimostra. Quando perdi così contro la Juventus si ha voglia di una rivincita per ripartire e il Napoli ha una grande opportunità contro il Verona, una squadra difficile da affrontare. La squadra di Juric è, insieme agli azzurri, quella che ha incassato meno gol. Dovrà essere messa da parte la stanchezza. II Napoli è anche la squadra che crea di più, eppure qualcuno mette in discussione Gattuso. Non mi sembra proprio il caso”.