Il Mattino – Situazione Zaccagni, l’agente ha confermato l’addio. Il Napoli tenta di rimanere la prima scelta

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio a Mattia Zaccagni. Infatti, come riportato dal quotidiano, il calciatore se ne andrà ufficialmente via da Verona. Il giocatore però, come confermato dal Mattino, dovrà rimanere a Verona fino in estate. Il Napoli però rimane sulle tracce del difensore e tenta di restare la prima scelta. I rapporti tra il calciatore e la società sono diventati tesi dopo che l’agente ha voluto confermare l’addio.