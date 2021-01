Il Mattino – Napoli in ansia per le condizioni del cardinale Sepe: l’ultimo bollettino dal Cotugno

Napoli in ansia per le condizioni di salute del cardinale Crescenzio Sepe, grandissimo tifoso del Napoli e purtroppo alle prese con la lotta al Covid-19. Positivo dallo scorso 13 gennaio, è ancora ricoverato all’ospedale Cotugno in osservazione.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna de Il Mattino, nonostante immediatamente dopo la positività fosse totalmente asintomatico, il cardinale ha subito un grosso peggioramento delle sue condizioni di salute, manifestando alcuni sintomi significativi della malattia sino ad arrivare al quadro clinico più grave, la diagnosi della polmonite bilaterale.

Il cardinale non sarebbe stato mai intubato, né lo è attualmente, ma le sue condizioni richiedono ugualmente un’osservazione accurata dell’evolversi del suo stato di salute.