Hellas Verona, il report dell’allenamento odierno

L’Hellas Verona si prepara in vista della sfida contro il Napoli allo Sporting Center “Paradiso”. La gara tra gli scaligeri e gli azzurri si disputerà domenica al Marc’Antonio Bentegodi di Verona. La formazione gialloblù vorrà continuare sulla falsariga delle ultime pretazioni per ritagliarsi uno spazio sempre più importante in questa classifica di Serie A, che vede il Verona attualmente al nono posto.

Ecco di seguito il report dell’allenamento:

“Nella vigilia di Verona-Napoli si è tenuta, in mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: riscaldamento, mini-partita a tema, lavoro tattico e partita a campo e minutaggio ridotti”.

Fonte: www.hellasverona.it