Gazzetta dello Sport – Osimhen, finito il calvario. Domani in panchina a Verona

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen. Infatti, il nigeriano nella giornata di ieri è guarito dal Covid: “Ci sono voluti oltre 20 giorni, da quel Capodanno in cui venne fuori la positività dopo la festa di compleanno a sorpresa fattagli dagli amici in Nigeria e dove probabilmente ha contratto il virus, vista la mancanza di precauzioni fra distanze e mascherine assenti. Victor ha capito di aver sbagliato, Gattuso lo ha fatto «cuocere nel suo brodo», secondo la ricetta del maestro Marcello Lippi. E ora il ragazzo è carico a molla. Ieri, dopo oltre un mese di silenzio sui social, Osimhen ha pubblicato una sua foto con la maglia azzurra numero 9 e una semplice parola: «soon». Vuol tornare presto, la spalla destra e il braccio sembrano non dargli più problemi. Già dalla sua casa di Posillipo, dove da asintomatico si è allenato a ritmi elevatissimi sul suo tapis-roulant, ha rassicurato i medici di non avvertire dolori. Ieri pomeriggio, avendo la certezza della negatività, è subito andato a Castel Volturno, dove lo staff medico ha potuto valutarlo e Gattuso ci ha parlato e lo ha trovato carichissimo. Ora va verificato in campo, con il contatto fisico. Da oggi dunque il nigeriano potrà allenarsi in gruppo e nel pomeriggio poi sarà sull’aereo che porterà la squadra a Verona“.