Formazioni ufficiali Fiorentina-Crotone: le scelte di Prandelli e Stroppa

Alle ore 20:45 Fiorentina e Crotone scenderanno in campo per il quinto anticipo di questa 19esima giornata di Serie A. Ancora ultimi in classifica, i calabresi devono provare in ogni modo ad uscire dalla zona rossa. I viola invece andranno alla ricerca di punti per tenersi a distanza dalle ultime tre posizioni. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All.: Prandelli.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Zanellato, Eduardo, Vulic, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.