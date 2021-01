Durante “Fuorigioco”, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto Enrico Fedele, per parlare del Napoli e del suo campionato. Le sue parole:

“Sarà un’impresa se il Napoli arriverà tra le prime 4. Lo Scudetto se lo gioca l’Inter, non so il Milan. Contro l’Atalanta dovremmo tifare Milan, i nerazzurri sono i principali antagonisti per il quarto posto. Il Napoli ha ancora incertezze, non illudiamo la gente, se facciamo quarti è una grande impresa”.